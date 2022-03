Supporters Lokeren-Temse spreken van competitievervalsing nadat Spaenhoven moest opstappen: "Verpletterende verantwoordelijkheid voor KBVB en licentiecommissie"

Even terug naar afgelopen weekend. In een kort statement liet Lokeren-Temse weten dat Urbain Spaenhoven in onderling overleg stopt als T1. Vreemd, want de ervaren Antwerpenaar was nog maar pas aan de slag bij de ambitieuze club en liet er een sterke indruk na.

Niet veel later werd duidelijk hoe de vork in de steel zat. Hoewel Urbain Spaenhoven al jarenlang meedraait in het nationale voetbal, beschikt de man niet over een UEFA A-diploma. De licentiecommissie liet weten dat daardoor de licentie voor volgend seizoen in het gedrang kon komen. Bij de aanstelling van Spaenhoven, die via een verkort traject bezig is zijn diploma te behalen, zag de KBVB daar echter geen graten in.

De supporters van Lokeren-Temse, dat nog steeds in de running is voor promotie naar Eerste Nationale, kaarten in een vlammend persbericht hun verontwaardiging aan. Ze spreken van competitievervalsing en willen tegelijkertijd Urbain Spaenhoven een hart onder de riem steken.

U kan hier het integrale bericht lezen:

Het mag duidelijk zijn: de waardering voor de trainer Urbain Spaenhoven in Lokeren en omstreken is op korte tijd zeer groot geworden. De mens Urbain Spaenhoven heeft zo mogelijk nog meer respect afgedwongen bij de supporters van Lokeren-Temse.

Het siert onze club en trainer dat ze zaterdag in onderling overleg en in alle sereniteit de samenwerking hebben stopgezet. Alle begrip voor ons bestuur dat mogelijke problemen wil vermijden met het behalen van de licentie voor eerste en/of tweede nationale. De licentiecommissie liet immers weten dat het niet bezitten van een UEFA A-diploma van Urbain Spaenhoven een toekomstige licentie in het gedrang zou brengen. Het getuigt van goed bestuur dat de clubbelangen primeren. Ook de ambitie om hogerop te spelen, juichen we heel hard toe.

Het ongeloof over het ontslag maakte snel plaats voor een collectieve verontwaardiging. Op zes (6!) speeldagen van het einde van een competitie dwingt de licentiecommissie een club om afscheid te nemen van haar trainer. Een ploeg die nota bene volop verwikkeld is in een promotiestrijd. De reactie van de spelers en de andere leden van de staf nadat ze het nieuws vernamen, laat zich niet moeilijk raden: zij zaten en zitten in zak en as. De licentiecommissie en bij uitbreiding de KBVB dragen in deze affaire een verpletterende verantwoordelijkheid. Dit is je reinste competitievervalsing.

Bij zijn aanstelling had de voetbalbond zowel de trainer als de club bevestigd dat hij kon aantreden als coach. Onze trainer is namelijk bezig met het verkrijgen van een UEFA A-diploma via de procedure EVC (Erkennen van Verworven Competenties). Deze procedure is door Europa in het leven geroepen en bovendien door Voetbal Vlaanderen en de KBVB erkend. Via een verkorte maar intense online cursus wordt deze procedure gelijkgesteld met een UEFA A-diploma. En alhoewel aanvaard door zowel Voetbal Vlaanderen als door de KBVB, trekt de Licentiecommissie deze werkwijze in twijfel met de gekende gevolgen.

Dit voorval zo vlak voor het einde van het seizoen heeft een zware impact op zowel de bestuurders, de spelers, de staf, de partners en sponsors, de medewerkers én de supporters. Dat hoeft geen betoog. Maar, ook bij onze coach Urbain Spaenhoven hakt dit bijzonder stevig in.

We willen als supporters dit onrecht onder de aandacht brengen en de competitievervalsing aanklagen. Het Collectief Wit-Zwart-Geel draagt deze actie dan ook graag mee uit. Ondertussen richtten we een Facebookgroep op: Rechtvaardigheid voor #UrbainSpaenhoven. Op één dag heeft deze pagina al meer dan 600 volgers. Op deze manier willen we het bedrog onder de aandacht brengen en duidelijk maken dat velen niet akkoord zijn met wat enkelingen ergens snel en veraf bedisselen. We willen het ongenoegen kanaliseren en Urbain Spaenhoven steunen in zijn strijd.

Als hij daadwerkelijk actie wil ondernemen om zijn gelijk voor de rechtbank aan te tonen en dit financieel zware consequenties meebrengt, dan zullen wij vanuit deze Facebookpagina een crowdfunding starten. Als supporters ondersteunen we niet enkel onze club door onze aanwezigheid bij wedstrijden, maar willen we ook de mensen rondom de club ruggensteunen, zoals Urbain Spaenhoven, die het goed voorhebben met onze club.

Namens de initiatiefnemers,

Het Collectief Wit-Zwart-Geel