🎥 Ai... Filmpje ADO-coach gaat ineens viraal nadat hij de vraag niet goed begreep en... over zijn relatieproblemen begon

De interviewer had het over 'interne struggles', waarop Franken over zijn thuissituatie begon en de discussies en problemen die hij met zijn vrouw heeft... Hulde voor de man, die er heel goed mee omging toen hij zijn fout begreep.

šŸ”° | Interim-trainer Giovanni Franken werkte prettig samen met de ontslagen Ruud Brood, maar wil van een interne struggle niets weten. 'Een coach is 'hired to be fired'. Dat is het leven van een trainer. Natuurlijk hoop je dat het zolang mogelijk duurt.Het is 'part of the job'.' pic.twitter.com/GnHpZX2bjY