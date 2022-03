🎥 IJzersterke Scherpen houdt Jong Oranje overeind tegen Bulgarije

Jong Oranje ging vrijdagavond op bezoek bij Bulgarije. In een enerverende pot voetbal had Nederland veruit het meeste balbezit, maar uiteindelijk werd er niet gescoord in Sofia. Dat was grotendeels te danken aan een ijzersterke wedstrijd van Kjell Scherpen.

Jong Oranje kreeg de bal van de Bulgaren, maar wist van geen hout pijlen maken. Meer nog, in de tweede helft waren het de Bulgaren die enkele keren gevaarlijk kwamen opzetten. KV Oostende-doelman Kjell Scherpen was de beste man bij Oranje en hield zijn netten schoon met enkele schitterende reddingen. Bovendien ontsnapte Nederland aan een strafschop. Kjell Scherpen: šššœšœšžš¬š¬ ššžš§š¢šžš ā›”ļø#bulned pic.twitter.com/aszZJncoPl — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2022 In de punt van de Nederlandse aanval kon aanvoerder Joshua Zirkzee (Anderlecht) zijn stempel allerminst drukken. Jong Oranje bleef op 0-0 steken in Sofia en doet zo een slechte zaak in het klassement. Leider Zwitserland telt, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld, vijf punten meer dan Nederland. De Nederlanders moéten dinsdag in eigen huis winnen tegen de Zwitsers om uitzicht te behouden op de leidersplaats en het rechtstreekse ticket voor het EK voor beloften.

