Mislukt bij Anderlecht en nu zet voormalig wonderkind definitief een punt achter zijn carrière

Nog twee maanden en het zit erop. Marko Marin, voormalig Duits wonderkind en op een blauwe maandag nog actief bij Anderlecht, zet een punt achter zijn carrière.

Marin tekende vorig jaar nog bij het Hongaarse Ferençvaros. Daar doet hij nu zijn contract uit vooraleer hij definitief de schoenen aan de wilgen hangt. Marin werd ooit beschouwd als één van de grootste Duitse talenten. In zijn eerste seizoen bij Werder Bremen scoorde hij zeven keer en gaf 16 assists in 50 matchen. Chelsea kwam hem er in 2012 weghalen, maar daar kon hij nooit doorbreken.

Hij werd in de winter van 2015 verhuurd aan Anderlecht, maar ook daar kon hij nooit potten breken. Hij vertrok er door een achterdeurtje en probeerde bij Olympiakos en Rode Ster nog iets van zijn carrière te maken, maar al gauw vertrok hij ook naar de woestijn. Blessures bleven hem achtervolgen en hij haalde nooit meer zijn oude niveau. Op 33-jarige leeftijd stopt hij er nu mee.