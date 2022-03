Aad De Mos gaat niet mee in hype rond Peter Verbeke: "Aardige man, maar geen buitengewoon technisch directeur"

Na een sterke periode dreigt Anderlecht alsnog naast de Champions' Play-Offs te grijpen. Op de laatste twee speeldagen moet paars-wit proberen over AA Gent en/of Antwerp te wippen in het klassement.

Analist Aad De Mos stelt zich vragen bij het transferbeleid van paars-wit. Volgens de Nederlander pakten te veel transfers niet goed uit, zo vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

"Neem Hoedt en Magallan... Dat zijn geen spelers voor Anderlecht. Magallan was wat mij betreft nooit goed genoeg om bij Ajax binnen te geraken. En als je niet goed genoeg bent voor Ajax, dan ben je naar mijn mening ook niet goed genoeg voor Anderlecht. Hoedt verkoopt zichzelf dan wel goed, maar hij is toch altijd goed voor rare, domme dingen. Peter Verbeke is een aardige man, maar een buitengewoon technisch directeur is hij niet", aldus De Mos.

"Al moet ik toegeven: Sergio Gomez was een schot in de roos. Die kan zo mee bij Ajax. Zirkzee? Hij moet nog alles laten zien, maar hij is uiteraard nog jong."