Advocaat Omar Souidi verdedigt keuze voor Overmars: "Moet hij voor de rest van zijn leven depressief thuis blijven zitten?"

De aanstelling van Marc Overmars bracht een ware schokgolf met zich mee. In Het Laatste Nieuws geeft Omar Souidi, die als advocaat nauw betrokken was bij de komst van Overmars, zijn visie op dit dossier.

"Ik las deze week vergelijkingen met de zaak-De Pauw, wat ik totaal fout vind. Bij hem zag ik geen schuldinzicht, terwijl de eerste reactie van Marc Overmars meteen een mea culpa was. Wat verwacht men meer van hem? Dat hij voor de rest van zijn leven depressief thuis blijft zitten? Bovendien is er géén klacht neergelegd."

Op zijn persvoorstelling ging Overmars niet diep in op de vragen over zijn afscheid bij Ajax. "Maar wees gerust, Marc zál nog spreken. Hij is tot inzicht gekomen dat hij te ver is gegaan. Laat duidelijk zijn dat het onaanvaardbaar is dat dergelijke foto's op de werkvloer worden verstuurd. Maar de context in het verhaal is ook relevant. Ik hoor enkel: Marc Overmars heeft een dickpic gestuurd, dus is hij slecht. En dus mag hij niet werken."

"Ik hoor ook dat Marc Overmars er makkelijk vanaf komt. Maar is dat zo? Hij heeft de club van zijn hart moeten uitzwaaien en moet in een ander land gaan werken", aldus Souidi.

Ook het feit dat Paul Gheysens niet aanwezig was bij de persvoorstelling van Overmars deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. "Tja... Kijk eens naar wat Gheysens heeft opgebouwd in de Oost-Europese vastgoedsector. Daar zit hij, met alle respect, heus wel tegenover een ander soort figuren dan het Belgische journaille... Meneer Gheysens speelde geen verstoppertje en heeft geen schrik van de Vlaamse pers. Hij was gewoon iets te laat aangekomen."