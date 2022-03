Kane trapt Engeland vanop de stip voorbij Zwitserland en nadert op all-time topscorer Wayne Rooney

België heeft met Ierland en Burkina Faso twee matige tegenstanders gevonden om tegen te oefenen. De Engelsen namen het op tegen Zwitserland, een veel interessantere tegenstander.

Zwitserland is geen absoluut topland maar wel een stugge tegenstander, vraag dat maar aan de Rode Duivels (Nations League enkele jaren geleden) of Frankrijk (afgelopen EK). Bij Engeland koos bondscoach Gareth Southgate met onder meer Coady, Guéhi, Gallagher, Walker-Peters en Mount voor enkele verrassende namen in de basis. Al waren er met onder meer Henderson en Kane ook ervaren namen op het veld.

De bezoekers uit Zwitserland begonnen het beste aan de partij en kwamen ook op voorsprong via Breel Embolo. Maar op slag van rust kon Luke Shaw de Engelsen langszij brengen in het mythische Wembley.

Engeland herstelde ook het evenwicht van de partij in de tweede helft en creëerde bovendien de meeste kansen. Uiteindelijk bracht Kane vanop de stip de Engelsen op voorsprong in de 78e minuut. Zwitserland kon niet meer reageren en ging dus ondanks een voorsprong toch nog tenonder in Londen.

Tottenham-spits Harry Kane heeft nu al 49 doelpunen gemaakt voor de Engelse nationale ploeg en daarmee komt hij op 4 doelpunten van all-time topscorer Wayne Rooney Mogelijk zal hij dat komende zomer breken tijdens de Nations League.

Goals for England:- Wayne Rooney (53) Harry Kane (49)- Sir Bobby Charlton (49)- Gary Lineker (48)Chasing down that top spot 👀 pic.twitter.com/cir03w6Ymn — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 26, 2022