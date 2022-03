KNVB niet blij met Blind die truitje aan meisje gaf: "Dat was voor Oekraïnse vluchtelingen"

Nederland won gisteren met 4-2 van Denemarken. Achteraf liepen meerdere fans het veld op, onder meer om truitjes te vragen. Daley Blind gaf het zijne aan een meisje, maar daar is de KNVB niet blij mee.

De truitjes waar Nederland mee speelde waren bedoeld om geveild te worden. Het meisje dat het veld opliep kreeg echter één van die truitjes te pakken, van Blind dus. De KNVB is dan ook niet blij met de zestien fans die het veld opliepen.

"Het veld oplopen tijdens en rondom een wedstrijd kan voor vervelende en onveilige situaties zorgen", laat een woordvoerder van de KNVB weten aan De Telegraaf. "Voor de spelers en stewards zijn de intenties of leeftijd van iemand die dit doet ook moeilijk in te schatten. Het lokt in elk geval altijd kopieergedrag bij anderen uit. Daarom is het internationaal verboden. De KNVB is hiervoor in het verleden bestraft door UEFA en FIFA."