Lawrence Visser was getuige van terugkeer Christian Eriksen: "Wat was hij goed, zeg"

Nederland won in een vermakelijke oefenwedstrijd met 4-2 van Denemarken, maar het hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de invalbeurt van Christian Eriksen. Iets meer dan negen maanden na zijn hartstilstand vierde de spelmaker zijn wederoptreden bij de nationale ploeg.

Lawrence Visser was een bevoorrechte getuige van de comeback van Christian Eriksen. Visser was de ref van dienst tijdens Nederland-Denemarken. "Het was fantastisch. Ja, ook voor mij, want ik ben een voetballiefhebber. 'Great to see you back' zei ik hem toen hij tussen de lijnen kwam. Ik meende dat ook echt."

"Wat hem afgelopen zomer overkwam, heeft ook mij stil gekregen. Ik was toen op vakantie in Italië en ben een hele tijd van slag geweest. Om hem dan nu zo terug te zien... En wat was hij vervolgens goed, zeg", vertelt Visser aan Het Nieuwsblad.

Christian Eriksen liet onmiddellijk zijn onversneden klasse zien. Luttele minuten na zijn invalbeurt scoorde hij knap. Met een schitterende knal raakte de ex-speler van Ajax ook nog de paal.