Degryse verwachtte meer van twee jongens in het bijzonder: "Zij hadden Martinez duidelijk moeten maken dat hij niet meer rond hen kan"

De match tegen Ierland heeft heel wat losgemaakt. De nieuwe generatie kon nog niet overtuigen. Marc Degryse had van twee jongens in het bijzonder meer verwacht.

Degryse zegt met een wrang gevoel achter te blijven. "Omdat dit toch een gemiste kans is. Ik had namelijk meer honger verwacht van jongens als Saelemaekers en De Ketelaere. Zij hadden aan Martínez moeten duidelijk maken dat hij niet meer rond hen kan. Dat ze in die selectie voor het WK horen. Met individuele acties. Door de tegenstander pijn te doen. Maar de overgave die Doku op het EK toonde tegen Italië, miste ik in Ierland bij Saelemaekers en De Ketelaere. Alsof het besef er niet was...", zegt hij in HLN.

Maar hij zag ook een lichtpunt en hoopt er morgen nog één te ontdekken. "Van de jeugd die nog niet veel mocht spelen bij de Duivels, bleef alleen Theate goed overeind. Hij moest niet onderdoen voor Denayer en Boyata. Gelukkig, want we hebben niet veel linkspoten. Het zou daarom leuk zijn mocht Siebe Van der Heyden tegen Burkina Faso zijn kans krijgen. Want we gaan zulke jongens toch nodig hebben als Vertonghen eens afwezig is."