Hard bij Cercle Brugge om door te zetten: "Iedereen met krop in de keel"

De dood van doelman Miguel Van Damme kwam hard aan bij de spelers en staff van Cercle Brugge.

Assistent Jimmy De Wulf sprak de spelersgroep vanmorgen toe. “Trainen was vandaag moeilijk, iedereen zat met een krop in de keel”, vertelt De Wulf aan Sporza.

“Hij heeft 6 jaar lang gestreden, nooit met zijn hoofd naar beneden. Iedereen wist dat hij een vechter was. Dat is het beeld van Miguel dat we moeten onthouden.”

“Zijn motto "never give up" is intussen ook goed ingeburgerd bij Cercle. Miguel heeft altijd het onderste uit de kan gehaald. We wisten allemaal heel goed dat hij in een strijd zat, maar het was altijd een plezier om hem bij ons te hebben. Hij was altijd zo positief, krachtig en strijdvaardig. We hebben een heel mooie herinnering aan hem.”

“We zullen Miguel zeker en vast missen. Wanneer je iemand uit de groep verliest, is dat een harde noot om te kraken. Het voordeel van een groep is dat we samen het verdriet kunnen proberen te verwerken.”