De weg naar Qatar: Portugal en Polen zijn erbij, ook Denis Odoi mag met Ghana naar WK

Portugal 2 - 0 Noord-Macedonië

Portugal liet zich niét verrassen door Noord-Macedonië. Bruno Fernandes zorgde met twee doelpunten voor een ticket richting Qatar. Cristiano Ronaldo krijgt zo de kans om te schitteren.

Polen 2 - 0 Zweden

Geen Zlatan Ibrahimovic op het WK, wél Robert Lewandowski. De Poolse aanvaller was overigens goed voor het openingsdoelpunt, Piotr Zielinski nam alle twijfels weg.

Senegal 1 (3) - (1) 0 Egypte

Senegal won ook deze heruitgave van de Afrika Cup-finale. Het was overigens Mo Salah die de beslissende strafschop over schoot en zo het WK zal missen. Al werd de Egyptenaar wél getrakteerd op een ongevraagde lasershow.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu