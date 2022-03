Antwerpse derby krijgt opnieuw een staartje: boetes voor Antwerp en Beerschot

Net als in de heenwedstrijd was ook de derby van 6 maart (2-1-zege van Antwerp) tumultueus te noemen. Het Disciplinair Comité heeft geldboetes opgelegd aan Antwerp en Beerschot ploegen na ongeregeldheden in het publiek.

Beerschot moet 4.000 euro ophoesten voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal, het gooien van projectielen en de beschadiging van de tribunes. De Great Old kreeg een boete van 3.500 voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal en het gooien van bierbekers op het veld. Aangezien het niet de eerste keer is dat dit gebeurt in het Bosuilstadion, tilt men er bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond zwaarder aan.