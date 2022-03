België is nummer 1-plaats op ranking officieel kwijt

Ondanks de overwinning van dinsdag (3-0 tegen Burkina Faso) zijn de Rode Duivels hun leidersplaats op de FIFA-ranking kwijt. Donderdag wordt het nieuwe klassement bekend gemaakt en daar zal Brazilië op één verschijnen.

Na de overwinning van gisteren tegen Burkina Faso moesten de Rode Duivels hopen op een misstap van Brazilië tegen Bolivia om de leidersplaats alsnog te behouden. Zonder succes, Brazilië won overtuigend van Bolivia met 0-4.

Gevolg is dat Neymar en co morgen aan de top van het klassement staan. België zakt een plaats, maar zonder al te grote gevolgen. De Rode Duivels blijven reekshoofd voor de loting van vrijdag voor het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar.



Nieuwe FIFA-ranking

1. Brazilië

2. België

3. Frankrijk

4. Argentinië

5. Engeland