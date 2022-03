Borussia Dortmund komt met update in transferdossier: "Als Manchester City voor Haaland komt kunnen wij niét wedijveren"

Voor welke club speelt Erling Braut Haaland volgend seizoen? De geruchten zijn legio, maar nu komt ook Borussia Dortmund met een update van het dossier.

Erling Braut Haaland kan door een clausule in zijn contract deze zomer voor amper 75 miljoen euro worden opgepikt bij Borussia Dortmund. Een prikje voor tal van topclubs, maar ook het loon van de Noorse aanvaller moet betaald worden.

Momenteel lijken Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona de drie voornaamste kandidaten om de Noor binnen te halen. “Maar er heeft ons nog niemand officieel benaderd”, windt Hans-Joachim Watzke er geen doekjes om.”

Er heeft ons nog niemand officieel benaderd én de voorkeur van Erling Braut Haaland kennen we niet

“Ook de voorkeur van Haaland zelf kennen we niet”, aldus de algemeen directeur van Borussia Dortmund in BILD. “Ook wij willen hem zelf een tegenvoorstel doen. Maar als Manchester City komt kunnen we ook niet wedijveren.”