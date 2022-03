Brüls voert de druk op STVV op: "Geen zin om seizoen te starten met contract van één jaar"

Christian Brüls is ook dit seizoen één van de sterkhouders van STVV. Het contract van de middenvelder loopt medio 2023 echter af. En dus vindt hij het zelf een ideaal moment om de druk op te voeren.

“Normaal gezien moet ik zeggen dat ik nog één jaar contract heb en dus bij STVV zal blijven”, kadert Christian Brüls met een verrassende schwung zijn contractstatus in TVL Sportcafé. “Maar ik ben 33 jaar en heb geen zin om een nieuw seizoen in te gaan met een contract van één jaar.”

Met andere woorden: Brüls verwacht een verlenging. “We zijn momenteel met STVV aan het praten. Binnen enkele weken zal ik dus meer weten. Of ik al over de andere mogelijkheden heb nagedacht. Op dit moment niet. Maar elke speler is te koop, hé.”