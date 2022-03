FIFA voert nieuwe én strenge regels in rond uitleenbeurten: langer dan één seizoen kan niet meer, ook beperking op aantal gehuurde of geleende spelers

FIFA wil de wildgroei aan uitleenbeurten aan banden leggen. De wereldvoetbalbond voert een reeks regels in die duidelijkheid moeten scheppen.

De bobo's van FIFA zaten vandaag samen in Doha, waar vrijdag de loting voor het komende WK in Qatar zal plaatsvinden. En er werden knopen doorgehakt rond uitleenbeurten. Meer zelfs: de nieuwe regels gaan vanaf volgend seizoen meteen in.

In een notendop: een uitleenbeurt mag vanaf één juli nog maximum één jaar duren, terwijl er voor clubs een beperking komt op het aantal spelers dat kan gehuurd of uitgeleend worden. "Op die manier willen we de ontwikkeling van spelers en het sportieve evenwicht bevorderen", klinkt het bij FIFA.

En het wordt nog strenger

Concreet wil dat zeggen dat een club nog maximum acht spelers mag uitlenen - we kennen enkele clubs die een uitverkoop zullen houden - of huren. En het wordt enkel strenger. Vanaf 1 juli 2023 zullen dat er geen acht, maar zes zijn. De nieuwe regels gelden niet voor spelers onder 22 jaar of voor eigen opgeleide spelers.