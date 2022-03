Romelu Lukaku ziet mogelijks een concurrent vertrekken bij Chelsea

Het was nog geen succesvol seizoen van Romelu Lukaku bij Chelsea. Meer dan hij lief is moet hij plaatsnemen op de bank. Gelukkig vertrekt voor hem vertrekt mogelijks één van zijn concurrenten binnenkort.

Borussia Dortmund anticipeert al op een vertrek van Erling Haaland. Volgens BILD is Timo Werner in beeld in Dortmund. De spits is bij het Duitse elftal zeker van een basisplek, maar bij Chelsea is hij dat niet.

Volgens Britse media denkt Werner nu al aan een vertrek uit Londen. Dortmund zal wel ver moeten gaan voor Werner, want de aanvaller verdient een topsalaris bij Chelsea en moet ook een flinke transfersom kosten.