Zambiaanse official sterft tijdens rellen na de wedstrijd Nigeria tegen Ghana

Een Afrikaanse bondsarts is dinsdagavond overleden na rellen in Nigeria. De Zambiaan Joseph Kabungo was bij het play-offduel tussen Nigeria en Ghana actief als dopingofficial.

De Zambiaanse voetbalbond COSAFA bevestigde het treurige nieuws via de eigen kanalen. Volgens Afrikaanse media is de official door geweld omgekomen, maar dat weigert de voetbalbond te bevestigen. Kabungo maakte als teamarts deel uit van de staf van het team dat in 2012 de Afrika Cup won. Woedende Nigeriaanse fans bestormden dinsdagavond het veld nadat duidelijk werd dat hun land niet naar het WK ging. Daar werden door hooligans diverse vernielingen aangebracht. De spelers van tegenstander Ghana werden bekogeld met allerhande zaken. Daardoor moesten de voetballers de kleedkamers in vluchten.