KV Kortrijk moet sterkhouder missen voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen

KV Kortrijk had slecht nieuws te melden op de wekelijkse persbabbel. Sterkhouder op het middenveld, Kevin Vandendriessche zal niet meer in actie komen dit seizoen.

Kevin Vandendriessche zal de rest van het seizoen aan de kant staan bij KV Kortrijk. De rest van het seizoen is redelijk kort bij KV Kortrijk want er volgen nog maar twee wedstrijden. Deze tegen KV Mechelen en op de laatste speeldag ontvangen ze RSC Anderlecht in eigen huis. 'De Kerels' kunnen zich namelijk niet meer plaatsen voor de Europe Play-Offs, anderzijds moeten ze geen schrik meer hebben van het degradatiespook.

De ervaren middenvelder (32 jaar) heeft een hielblessure en zal dus de laatste twee wedstrijden zijn ploeg niet op sleeptouw kunnen nemen. Dit seizoen kwam hij 29 keer in actie voor KV Kortrijk waarin hij tweemaal tot scoren kwam en één assist gaf.