Vanderhaeghe kijkt ook al naar volgend seizoen, maar weet niet of dat met hem zal zijn: "Twintig dagen na laatste speeldag duidelijkheid"

Yves Vanderhaeghe en KV Oostende hebben dit weekend genoeg aan een punt om mathematische zekerheid over het behoud te hebbben. Er moet al veel gebeuren om het nog te laten mislopen. Vanderhaeghe kijkt dan ook voorzichtig naar volgend seizoen. Maar is dat met of zonder hem?

Vanderhaeghe hoopt dat de club niet dezelfde fout maakt als vorig seizoen. Toen vertrokken veel jongens en werden ze niet evenwaardig vervangen. “We hebben een injectie nodig met jongens die over drive en motivatie beschikken. We weten allemaal wie er vorig jaar allemaal vertrokken is en het is niet simpel om die op een paar maanden tijd te vervangen. De transfermarkt schiet soms laat in gang. Kijk naar Jack Hendry die op het einde van de transferperiode nog verhuisde. Trouwens, tijdens de interlandperiode speelden we tegen onze beloften (1-1) en zag ik daar enkele interessante profielen rondlopen", zegt hij bij HLN.

Het lijkt alsof hij ook al met volgend seizoen bezig is, terwijl er al veel gespeculeerd werd over zijn vertrek. “Neen, zoals geweten krijg ik ten laatste 20 dagen na de laatste speeldag duidelijkheid. Ik wil en ga niet speculeren: ik doe mijn job zoals het hoort en plan mee de voorbereiding. Pas als we gered zijn, praten we over de toekomst en transfers.”