📷 Vincent Kompany voelt zich niet te goed om de armen uit de mouwen te steken

Anderlecht trainde deze voormiddag. Niet makkelijk op een besneeuwd veld en dat moest dus eerst geruimd worden. Samen met zijn technische staf nam Vincent Kompany dat werkje op zich.

Kompany was niet te beroerd om zelf de armen uit de mouwen te steken en de sneeuwschop ter hand te nemen. De hele technische staf was trouwens in de weer om het veld sneeuwvrij te maken.