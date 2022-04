Brian Priske komt met slecht nieuws over twee ervaren mannen: "Afwachten of ze dit seizoen nog in actie zullen komen"

Met nog twee wedstrijden in de reguliere competitie te gaan moet Antwerp vol aan de bak om in de top vier te finishen. Zaterdagavond gaat de Great Old op bezoek bij OHL. Brian Priske maakte op de persbabbel een ontspannen indruk, maar weet dat het erop of eronder is.

De troepen van Brian Priske liepen geen averij op tijdens de interlandbreak. Heel wat jongens kunnen terugblikken op een succesvolle week. "Iedereen is gezond en wel teruggekeerd. Seck heeft niet veel gespeeld, maar heeft met Senegal het WK bereikt. Samatta heeft twee goeie wedstrijden gespeeld met Tanzania en pikte een doelpunt mee. En iedereen heeft kunnen zien dat Balikwisha zich met de beloften heeft gekwalificeerd voor het EK", aldus Brian Priske.

Tot daar het goede nieuws. Want hoewel de geluiden twee weken geleden eerder positief waren, had de Deense coach van de Great Old minder goed nieuws te brengen over de geblesseerde Viktor Fischer en vooral Björn Engels. "Viktor heeft deze week het loopwerk hervat op het veld, maar we kiezen voor een rustige opbouw. En Björn... dat blijft langer aanslepen. Het probleem met zijn hamstrings was goed aan het herstellen, maar tegelijkertijd had hij ook last van de achillespees, die hem op dit moment heel veel parten speelt. We zijn hoopvol, maar het is moeilijk in te schatten of zij dit seizoen nog in actie zullen komen."

"Ons werk afmaken"

De spanning is al wekenlang te snijden bij Antwerp. Ook de positie van Brian Priske is al wekenlang voer voor heel wat speculatie. De nuchtere Deen is naar eigen zeggen niet met zijn eigen toekomst bezig. "Volgend seizoen? Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb nog één jaar contract... Ik vind dat ik het, net als de rest van de groep, het goed heb gedaan. We hebben vijf punten meer dan vorig seizoen op dit moment. Ik ben heel tevreden over heel wat zaken. Nu is het tijd om ons werk af te maken door play-off 1 te halen. Dat is ons enige doel", besluit Brian Priske.