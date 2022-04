Manchester United kan publiekslieveling tot 2026 aan zich binden: "Er is nog zoveel dat ik hier wil bereiken"

Manchester United heeft vandaag heuglijk nieuws voor de fans. Bruno Fernandes, absolute publiekslieveling, heeft zijn contract verlengd tot 2026, met een optie op een bijkomend jaar.

United betaalde 55 miljoen aan Sporting Portugal voor de aanvallende middenvelder, maar heeft zich dat nog niet beklaagd. "Zelfs na twee seizoenen voelt het nog steeds elke keer bijzonder om Old Trafford binnen te stappen en de fans mijn naam te horen zingen. Het is een eer dit shirt te dragen", aldus Fernandes, die in 117 matchen goed was voor 49 goals en 39 assists.

"Ik ben opgegroeid door te kijken naar dit elftal. Ik droomde om de kans te krijgen hier ooit te spelen. En nu is er nog zoveel wat ik hier wil bereiken. En meer dan dat wil ik de supporters het succes brengen wat ze verdienen."