"Supporter nummer één van Gent": huurling wil Buffalo's aan play-off 1 helpen, maar is wel héél helder over toekomst

In de Jupiler Pro League gaan we komende zomer opnieuw heel wat transfer zien, zoveel is nu al duidelijk. Maar eerst nog de pittige strijd om (en in) de play-offs.

Zo is er de zaak rond Vakoun Bayo, de aanvaller die sinds deze winter door AA Gent wordt uitgeleend aan Charleroi. Supporter Bij de Zebra's is hij de laatste weken goed bij schot en Charleroi zou mogelijk graag de optie in zijn contract liggen: "Gent heeft me niet meer nodig, vandaar de optie. Ik hoop de mensen bij Charleroi te overtuigen", klinkt het in Het Nieuwsblad. Toch wil hij met de Henegouwers wel graag winnen van Anderlecht ... en zo Gent aan play-off 1 helpen. "Ik hoop dat Gent bij de eerste vier kan eindigen. Dan kan ik alle matchen in play-off 2 spelen. Ik ben supporter nummer één van Gent."