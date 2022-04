Luchthartige Kompany ondanks penibele situatie: "Het gevoel leeft dat we het nog gaan halen"

Je moet het Vincent Kompany nageven: hij maakt zich niet druk over zaken die hij niet kan controleren. Nooit. Dat zijn ploeg afhangt van de resultaten van de tegenstanders kan hij niet veranderen. "Enkel dat wij het maximum van de punten pakken." Maar hij gelooft nog steeds in een goeie afloop.

"Dat gevoel leeft zeker in de groep", aldus Kompany op zijn persconferentie. "We hebben twee wedstrijden waarin we het maximum van de punten moeten halen. Die match op Gent was natuurlijk spijtig, want we speelden een goeie wedstrijd en we zaten in een goeie flow. Nu mogen we ons niet uit ons ritme laten halen. We moeten geconcentreerd blijven op onze eigen prestatie. Ik hou trouwens niet van rekenen. En ik ben iemand die een ander nooit iets slecht toewenst, ook onze tegenstanders niet."

Anderlecht zal wel het resultaat van Antwerp en Gent al kennen voor ze eraan beginnen tegen Charleroi. Een voordeel? "(twijfelt) Ik denk nog steeds dat we een bubbel moeten creëren. Je moet geen onnodige emoties creëren die je concentratie kunnen beïnvloeden. We moeten niet te veel aandacht besteden aan die resultaten, zelfs als ze alle twee winnen. We moeten onszelf gewoon een kans geven. Ik heb al genoeg in een situatie gezeten waarin het in de laatste wedstrijd van het seizoen nog allemaal verandert."

Een ambetante situatie toch, gezien de progressie die Anderlecht dit seizoen maakte. "Die progressie is inderdaad overduidelijk. Maar we kunnen er niet veel aan veranderen. We moeten nu gewoon zien dat we niet met spijt moeten terugkijken op onze laatste twee matchen. Er is niks anders aan te doen. We kunnen ook niet voor een hoop doelpunten gaan, want het gaat over gewonnen matchen..."