De verloren - talentvolle - lichting van Anderlecht: "Ineens was het van: zoek het maar uit"

De lichting van '96 werd jarenlang geroemd bij de Anderlechtse jeugdwerking. Geen enkele van hen brak echter door bij het eerste elftal. Hervé Matthys, lid van die lichting, weet de reden daarvoor.

Dodi Lukebakio, Aaron Leya Iseka, Andy Kawaya, Samuel Bastien, Mile Svilar... Het waren allemaal namen die een grote toekomst bij het eerste elftal voorspeld werden. Ook Hervé Matthys zat daarbij. De verdediger kreeg er echter ook nooit een kans. "Wij kwamen van een begeleid traject", zegt hij bij de podcast MidMid.

"We zaten bij de Purple Talents, hadden begeleiders... Leya Iseka, Kawaya, Bastien en ik kwamen dan bij het eerste elftal en ineens werden we los gelaten. Het was zo van: zoek het maar uit."