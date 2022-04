Gent-speler weet waar zijn kwaliteiten liggen: "Ik ben nooit de beste voetballer geweest, maar niemand heeft meer wilskracht dan ik"

Matisse Samoise is bij AA Gent onbetwist titularis geworden. 37 matchen speelde hij dit seizoen al en hij neemt de hele rechterflank voor zijn rekening. Een loopwonder, noemt zoiets.

''Ik loop gemiddeld ruim twaalf kilometer per match. Een speler van de grote flitsen ben ik nooit geweest. Loopvermogen en veel drive, dat heb ik wel. Dat ik op de flank doorbreek, had ik nooit verwacht. In de jeugd was ik een nummer '10', maar Hein Vanhaezebrouck heeft me op rechts gezet. De juiste keuze", zegt hij in HLN.

Zijn inspanningen blijven niet onopgemerkt. ''Ik ben nooit de beste voetballer geweest in het team, maar niemand had meer wilskracht dan ik. En dat is ook een groot talent", zegt hij.''Mijn ouders zijn een voorbeeld. Ik heb veel respect voor hen. Mijn papa werkt in een bakkerij. Ik ben ooit eens vroeg opgestaan om vier uur lang met hem mee te draaien. De rest van de dag lag ik uitgeteld in de zetel. Mijn ouders zijn nuchtere mensen. Ik heb van hen meegekregen dat je nooit mag beginnen zweven.""