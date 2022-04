Nieuwe CEO van de Pro League moet al meteen uit zijn sloffen schieten: "Dit verdient de strengste straf!"

De Pro League zit bijzonder verveeld met de incidenten gisteren tijdens Lierse Kempenzonen-Waasland-Beveren. Supporters van de thuisploeg wierpen bommetjes en vuurpijlen op het veld.

De nieuwe CEO van de Pro League, Lorin Parys, liet meteen de gebeurtenissen veroordelen. "Ik nam contact met beide clubs op om de situatie te bespreken. Wie zich schuldig maakt aan dit soort incidenten die de veiligheid en het voetbalplezier van toeschouwers in het gedrang brengen, verdient de strengste straf", zegt hij.

"Een veilige voetbalbeleving in de stadions is voor de Pro League en haar clubs een absoluut minimum. De Pro League werkt daarom op dit moment samen met de clubs, de overheid en de politiediensten een hele reeks maatregelen uit die bij het begin van het seizoen 22-23 van toepassing zullen zijn en die een veilige voetbalbeleving zullen verzekeren, met strenge maatregelen voor wie deze in het gedrang overtreedt", gaat Parys voort.

"Ondertussen zal Lierse SK haar veiligheidsprotocols herzien en overleggen met de lokale politie over mogelijke extra verbeteringen op het vlak van veiligheid."