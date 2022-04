Toptransfer op komst voor Nikola Storm: winger die 4-6 miljoen moet kosten bereidt zich al voor

Een selectie voor de Rode Duivels leverden zijn schitterende prestaties niet op, maar Nikola Storm kan nog anders beloond worden. Met een zomerse toptransfer bijvoorbeeld.

Volgens GvA heeft de winger een ander makelaarskantoor onder de arm genomen. Hij stapte over van Sportplus naar het opkomende makelaarsbedrijf NGA Sport. Met 15 doelpunten en 6 assists heeft Storm de beste statistieken van eender welke winger in België. Dat hij veranderde van makelaar is wellicht ter voorbereiding op een transfer.

KV Mechelen weet dat er interesse is vanuit binnen- en buitenland en hoopt vier tot zes miljoen voor hem te kunnen krijgen. De 27-jarige flankaanvaller heeft zijn contract vorig jaar nog verlengd tot 2026.