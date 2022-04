Tuchel met lovende woorden voor middenvelder die mijlpaal bereikt: "Puur genot"

"250 keer puur genot en 250 keer dankbaar dat ik zijn coach mag zijn. Een fantastische speler zowel op als naast het veld. Hij is zo uniek. Ik ken niemand die hem niet graag heeft, ook al supporter je voor een andere club." Aldus Tuchel. Kanté won o.a. de Champions League, de Europa League, de Premier League en de Engelse beker met Chelsea.

'Pure joy to watch him.' 👌



Tuchel on an approaching milestone for N'Golo Kante, Mendy's international heroics, #CheBre and much more! ⤵️