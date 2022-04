Voorlopig nog geen contractverlenging voor topduo Liverpool

De contracten van Sadio Mané (29) en Mohamed Salah (29) bij Liverpool lopen af in juni 2023. Ondanks onderhandelingen is de club er tot nu toe niet in geslaagd om de goudhaantjes langer vast te leggen.

Als het van coach Jürgen Klopp afhangt is het duidelijk, hij wil dat zijn twee topaanvallers blijven. Of het gaat om hogere financiële eisen of omdat de twee Africa Cup-finalisten andere oorden willen opzoeken is voorlopig onduidelijk. Ze hebben bij Liverpool zowat alles gewonnen wat er te winnen valt en zijn samen goed voor meer dan 260 doelpunten in het shirt van Liverpool.