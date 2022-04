Jonas De Roeck is er zeker van dat Westerlo de titel pakt: "We hebben nog twee matchen"

Westerlo kon niet winnen dus is de titel nog geen feit. Jonas De Roeck maakt zich niet druk want zondagavond kan het al prijs zijn.

Westerlo-coach Jonas De Roeck maakte zich niet druk in de nederlaag van zijn ploeg. "We hebben nog twee matchen", vertelde hij tegenover Sporza. "We voetbalden wat te laks en te emotioneel mede omdat we met een jonge groep spelen.We namen niet altijd de juiste beslissingen en wilden het te veel forceren. Vooral in de tweede helft."

Morgenavond kan het toch prijs zijn voor het team van De Roeck. Want RWDM, de nummer twee, moet op bezoek bij Deinze. Indien RWDM niet wint (het verschil is 7 punten) dan is de titel een feit voor Westerlo. "Als dat gebeurt, zullen we snel in Westerlo staan", lachte hij.