De Roeck moest De Mol laten voor wat het was en terug naar Westerlo: "Iedereen gunt het ons!"

Westerlo heeft zondagavond in extremis nog de champagneflessen moeten bovenhalen. De spelers waren samen de match van RWDM tegen Deinze aan het volgen, maar trainer Jonas De Roeck zat thuis en moest snel nog naar Westel rijden.

"Ik was die match niet aandachtig aan het volgen", aldus De Roeck bij Sporza. "Samen met de familie was ik naar De Mol aan het kijken. Aan de reacties van mijn kinderen had ik begrepen dat Deinze op voorsprong stond. En daarna kreeg ik het ene bericht na het andere. Iedereen gunt het Westerlo."

Westerlo liet het afgelopen weekend zelf liggen tegen Lommel, maar mocht dus toch nog vieren. "Het is een speciaal gevoel om zo de titel te pakken. Het was leuker geweest als we het zelf op het veld hadden klaargespeeld, maar kampioen is kampioen."

Volgend seizoen is er maar één doel. "We waren al aan ons huiswerk voor 1A begonnen. We willen vooral een stabiel seizoen spelen. Met 3 dalers wordt het behoud ons hoofddoel."