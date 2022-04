Nog een extra Europese wedstrijd in een al overvol programma?

Nasser al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain en van de Europese clubvereniging ECA, heeft een nieuw voorstel gedaan voor het Europese voetbal. Het wil een openingsceremonie invoeren bij aanvang van de Champions League.

Nasser al-Khelaïfi, de steenrijke voorzitter van Paris Saint-Germain en van de Europese clubvereniging, wil net als in American Football een 'Super Bowl' organiseren bij aanvang van het nieuwe Champions League-seizoen. De laatste Champions League-winnaar zou het dan opnemen tegen een grote ploeg. Op die manier wil Nasser al-Khelaïfi de Champions League nog meer in de kijker zetten.

De voorzitter van PSG begrijpt niet hoe de Super Bowl groter kan lijken dan de Champions League-finale. "De Super Bowl, en de Verenigde Staten in het algemeen, heeft die geest, die creativiteit en dat gevoel voor amusement. Dat is wat ik voorstelde: organiseer een openingsceremonie voor de Champions League, organiseer op de openingsavond een wedstrijd waarbij de laatste winnaar tegen een groot team speelt. Het is misschien geen goed idee, maar laten we vooral de status-quo doorbreken", vertelt Nasser al-Khelaïfi aan The Athletic.