Courtois vol vertrouwen over andere Rode Duivels: "Hazard kan ons veel bijbrengen" en "Romelu komt er wel door"

Woensdagavond treffen Chelsea en Real Madrid elkaar in de kwartfinale van de Champions League. Een terugkeer voor Thibaut Courtois naar de club waar hij jarenlang het doel verdedigde.

Vorig jaar keerde Courtois ook al terug naar Stamford Bridge maar toen zat er nog geen publiek in de tribunes. "Dat was anders om zo terug te komen. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan Chelsea dus ik hoop dat het publiek me mijn transfer niet kwalijk zal nemen", klinkt het.

Vorig jaar knikkerde Chelsea De Koninklijke er nog uit in de halve finales van de Champions League. Als ze dat opnieuw willen doen, zullen ze misschien wel moeten rekenen op Romelu Lukaku. En die Rode Duivel zit allesbehalve in de flow bij Chelsea.

"Naar een nieuwe ploeg en coach gaan vraagt altijd wat aanpassing. Dat heb ik zelf meegemaakt bij Real Madrid en ik ben er zeker van dat Romelu er nog wel door zal komen, maar liefst niet tegen osn."

Een andere Rode Duivel die niet in de goede flow zit, is Eden Hazard. De eens zo vaardige dribbelkont is in Madrid gebleven met een blessure. "Hij moet nu goed herstellen om fit aan het voorseizoen te beginnen. Ik heb er alle vertrouwn in dat Eden ons nog veel kan bijbrengen", besluit Courtois.