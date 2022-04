Real Madrid heeft plan met Hazard: hij mag op uitleenbasis vertrekken

Eden Hazard komt dit seizoen niet meer in actie nadat er beslist werd om het plaatje uit zijn enkel te laten verwijderen. Goed nieuws volgens Roberto Martinez. En de Spaanse krant AS heeft nog meer positief nieuws voor onze bondscoach.

Volgens AS gaat Real Madrid Hazard deze zomer immers uitlenen om hem weer ritme en vertrouwen te laten opdoen. Net zoals ze met Gareth Bale gedaan hebben, die een seizoen voor Tottenham is uitgekomen. Hazard heeft door blessures nog niet veel gespeeld bij de Koninklijke en door de concurrentie met Vinicius Junior lijkt dat er ook niet meer van te komen.

Hazard heeft nog een contract tot 2024 bij Real en zou - mits hij zijn niveau kan terugvinden - volgende zomer dan voor een deftig bedrag verkocht kunnen worden. Wellicht de beste oplossing voor alle partijen, want Hazard moet minuten maken met het oog op het WK in Qatar. Daar zou hij dan kunnen laten zien dat hij nog niet versleten is.