"Vormer blijft een nuttige speler, maar je kan niemand voor hem uit het elftal zetten"

Ruud Vormer mocht afgelopen weekend nog eens opdraven bij Club Brugge. De Nederlandse middenvelder lijkt echter niet op weg naar een nieuwe basisstek, meent René Vandereycken.

Volgens de analist speelde Vormer enkel omdat Denis Odoi een zware interlandweek achter de rug had. "Odoi hoeft zich geen zorgen te maken over zijn basisplaats. Vormer overtuigde tegen Beerschot niet. In de eerste helft liet hij zich betrappen op balverlies en een verkeerde ­inspeelpass en voor het overige speelde hij een 'normale' ­wedstrijd, ook niet meer", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij denkt dat de kapitein een andere rol op zich moet nemen. "Vormer kan meerdere posities aan en blijft een nuttige speler om in de kern te hebben, maar je kan niemand voor hem uit het elftal zetten."