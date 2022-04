"Het is een kwestie van tijd, hij wil absoluut bij Barcelona blijven"

Ondanks serieuze interesse van onder meer Liverpool en Manchester United, zal Ronald Araujo eerstdaags zijn contract bij Barcelona verlengen. Dat laat transferexpert Fabrizio Romano weten. "Het is een kwestie van tijd, hij wil bij Barcelona blijven", aldus Araujo's makelaar.

De centrale verdediger van Barça heeft nog een contract tot 30 juni 2023, maar de Blaugrana willen hem kost wat kost langer aan zich binden. "Barcelona en Araujo willen met elkaar verdergaan. Ronald wil hier absoluut blijven", laat zijn makelaar Flavio Perchman weten.

Zowel Manchester United als Liverpool toonden interesse in de sterkhouder van Barcelona, en zouden hem een contract van om en bij de 10 miljoen euro per jaar aanbieden. Ondanks Barça's eerder afgeslagen contractverlenging van 5 miljoen euro per jaar, zou Araujo nu toch kiezen voor een verlengd verblijf op Camp Nou. Hoeveel hij per jaar zou verdienen en tot hoelang hij zou bijtekenen, is momenteel nog niet bekend.