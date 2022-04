Vanmechelen had het moeilijk met niet-selectie omwille van vetpercentage: "Ik ben betrokken bij 90 procent van de doelpunten bij Standard"

Davinia Vanmechelen werd niet geselecteerd voor de Red Flames omdat haar fysieke criteria niet in orde waren. Maar moet dat het belangrijkste zijn? Ze weet dat ze problemen heeft met haar gewicht, maar... "Wordt Hazard ook niet geselecteerd als hij iets te zwaar staat?"

Haar prestaties spreken eigenlijk voor zich. “Ik ben betrokken bij 90 procent van de doelpunten bij Standard, maar ze hebben liever iemand met bij wijze van spreken een vetpercentage van 15 procent die minder rendement haalt dan iemand met 20 procent vet die wel goed speelt", vraagt ze zich af in Het Nieuwsblad.

"Ik was een beetje in shock over mijn niet-selectie. Ik was op voorhand niet ingelicht. Hard, na zes jaar. Ook omdat ik een week voordien onze bondscoach nog aan de lijn had en toen klonk het dat alles oké was. Nadien belde ik hem dus opnieuw. Hij liet verstaan dat het beter moet, vooral mijn gewicht.”