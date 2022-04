Klopp duidt opvallende uitblinker aan na zege in Benfica: "Hij is van absolute wereldklasse"

In de heenmatch van de kwartfinale van de Champions League ging Liverpool dinsdag met 1-3 winnen op het veld van Benfica. De Reds staan daardoor met een been in de halve finale.

Liverpool-manager was na afloop in de wolken met de prestatie van winteraanwinst Luis Diaz. De 25-jarige Colombiaan bezorgde Jan Vertonghen en co. heel wat problemen. Diaz gaf de assist voor de 0-2 van Mané en scoorde in de slotfase de 1-3.

"Het is een genot om elke dag met hem samen te kunnen werken. Luis is een topspeler, absolute wereldklasse. Ik ben ontzettend blij dat we hem in januari naar Liverpool hebben kunnen halen", aldus Klopp.

De Duitser rekent zich, ondanks de 1-3 uit de heenmatch, nog niet rijk. Klopp is op zijn hoede voor de vechtlust van Benfica. "Vergeet niet dat ze op bezoek bij Ajax hebben gewonnen. En ook in de groepsfase hebben zij het gewoon goed gedaan. Wij weten wat er op ons af komt en wij zullen er klaar voor zijn."