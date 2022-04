De Ketelaere is nu wel klaar voor die transfer: "Vroeger blonk ik nooit uit, ik was niet die jongen van wie ze zeiden: 'Die gaat prof worden'"

Charles De Ketelaere geeft in Sport/Voetbal Magazine een kijkje in zijn privéleven en vertelt honderduit over zijn familie. Maar ook over zijn karakter en hoe hij gegroeid is in de laatste vijf jaar.

Zo had hij vijf jaar geleden nog schrik voor een transfer. "Ik heb nog niet veel avonturen in mijn leven aangegaan. Als je kijkt naar mijn leven en carrière liep dat allemaal vrij veilig, maar nu ben ik er klaar voor", zegt hij. Vijf jaar geleden stond hij niet te springen. "Nu vind ik het spannend, op een leuke manier. Het idee dat ik niet weet waar ik over een jaar of over twee jaar zit, hoe het voetbal me zal leiden en waar ik uitkom … dat vind ik boeiend. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de toekomst me brengt en ik kijk ernaar uit om dat op me te laten afkomen."

Moeilijk zal dat niet worden, want in Europa staat zijn naam intussen op heel wat lijstjes. "Vroeger blonk ik nooit uit. Ik was gewoon niet zo goed. Wanneer je aan de zijlijn een rondje maakte, was ik niet de jongen van wie ze zeiden: ‘Díé gaat prof worden.’ Mensen zagen wel iets in me, ik speelde niet voor niets bij Club, maar ik ging meer op in de ploeg dan dat ik erbovenuit stak."