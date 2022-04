Talentvolle aanvaller Niklo Dailly tekent bij Achter De Kazerne

Jonge aanvaller Niklo Dailly (20) tekent een nieuw contract bij KV Mechelen voor één seizoen, met optie voor een tweede jaar.

De talentvolle Brusselaar kwam in de zomer van 2020 over van de jeugd van Anderlecht, maar in de voorbereiding van dit seizoen scheurde de 20-jarige aanvaller zijn kruisbanden. Sinds kort hervat hij terug de trainingen bij Malinwa, waar hij nu een nieuw eenjarig contract tekent, met optie voor een tweede seizoen.