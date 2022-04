STVV gelooft er nog in: "Nog tien extra matchen en we hadden kampioen kunnen worden" en "Kijken niet naar Genk"

Als KRC Genk wint op bezoek bij Seraing, dan speelt het play-off 2 en is het voor STVV na een prachtig seizoenslot alsnog einde verhaal. Maar De Kanaries blijven er wel vol in geloven en toonden de voorbije weken echt mooie dingen.

Met 20 op 24 en onder meer een overwinning op bezoek bij KRC Genk en bij leider Union is STVV aan twee prachtige maanden bezig. Thuis tegen Standard kunnen ze hun prachtig seizoenseinde bekronen met een nieuwe overwinning.

En wie weet dus ook nog een stekje in play-off 2. "Of we nog zin hebben in zes extra wedstrijden? Natuurlijk", aldus Christian Brüls. "Hadden we nog tien matchen meer mogen spelen, dan hadden we nog kampioen kunnen worden", kon er een lachje af.

Finale

"We hebben een finale tegen Standard te spelen. Wat Genk doet maakt ons niet uit, wij gaan gewoon voor onze eigen wedstrijd en de rest zien we dan wel."

Een gevoel dat ook leeft bij coach Hollerbach: "We gaan er met een vol huis nog eens vol voor tegen Standard. Dan zien we wel of het genoeg is voor play-off 2, maar ik ben sowieso trots op de jongens. We hebben plezier en het loopt goed."