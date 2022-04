Belhocine gaat het Anderlecht moeilijk maken: "Als sporter heb je nu eenmaal eergevoel"

Karim Belhocine belooft Gent dat de strijd zondag eerlijk zal verlopen en dat KV Kortrijk alles zal geven tegen Anderlecht. Niet uit een of andere belofte aan Hein Vanhaezebrouck, gewoon uit sportief eergevoel.

Na die 6 op 39 willen ze in Kortrijk nog eens iets tonen. “We willen die twaalfde plaats vasthouden, dat zijn we ook verplicht aan onszelf”, aldus Belhocine in Het Nieuwsblad. “Als sporter heb je nu eenmaal je eergevoel. Daarnaast willen we als groep ook nog een laatste keer dit seizoen voor het prestige van de club strijden. Spelers en staf wil ons publiek nog iets moois aanbieden tegen Anderlecht, toch een van de grootste clubs in het land. We willen een mooi einde breien aan dit seizoen.”

Belhocine heeft zowel voor Vanhaezebrouck als Kompany gewerkt, maar zegt dat daar niets van meespeelt. “Ik werkte graag met zowel Hein als Vincent. Ik heb trouwens ook totaal geen revanchegevoelens ten opzichte van Vincent of Anderlecht. Ik las bepaalde zaken. Onzin.”