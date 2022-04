Een vertrek van Mesut Özil bij Fenerbahçe lijkt nakend

De kans dat Mesut Özil gaat vertrekken bij Fenerbahçe wordt steeds groter. De 33-jarige aanvallende middenvelder werd in maart uit de selectie gezet en hoopt op een transfer.

Voorzitter Ali Koç kreeg donderdag al vragen over de toekomst van Özil. De kans dat hij op korte termijn terug bij de a-kern wordt opgenomen is klein. "Dat staat op dit moment niet op de planning. Deze keuze is geen kinderspel. Het gaat uiteindelijk om de club en wat daar het belangrijkste voor is."

Ondertussen weet de Spaanse krant AS te melden dat Fenerbahçe achter de schermen werkt aan een contractontbinding. Özil werd begin 2021 met veel bombarie binnengehaald en ligt nog tot medio 2024 vast.

Ondertussen houdt Inter Miami de situatie van Özil met veel interesse in de gaten. De club van eigenaar David Beckham zou in de aanvallende middenvelder een nieuwe vedette zien.