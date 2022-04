Genk-verdediger kon dit seizoen niet doorbreken: "Ik heb er niet het maximum uit gehaald en als ploeg waren we te lief voor elkaar"

Na een teleurstellende reguliere competitie staat Racing Genk op de rand van de Europe Play-Offs. De bekerhouder moet zondag tegen Seraing de klus klaren.

Net als de rest van de ploeg moet ook Mark McKenzie terugblikken op een wisselvallig seizoen. De 23-jarige Amerikaan maakte indruk na zijn komst, maar kon die goede lijn niet doortrekken. "Wij hebben als spelers tekortgeschoten dit seizoen. Ook ikzelf heb er niet het maximum uit gehaald, maar ik ben gebrand om mezelf te tonen de volgende wedstrijden", vertelt McKenzie in HBVL. "Ik speelde de voorbije maanden met te weinig agressiviteit, ik speelde te clean."

Het blijft vreemd dat Racing Genk zijn kern van vorig seizoen kon behouden en zelfs versterken, om vervolgens helemaal weg te zakken. "Aan individuele klasse ontbreekt het ons niet, dat hebben we in de play-offs laten zien vorig seizoen. We hebben allemaal een vormdip gekend en we zijn te lief geweest voor elkaar. We moeten meer durven eisen van elkaar."

Met het WK in zicht is het belangrijk voor Mark McKenzie om zich te tonen aan de bondscoach. De Amerikaan werd in de voorbije interlandperiode niet opgeroepen. "Logisch! Wie in clubverband niet aan bod komt, moet niet rekenen op een selectie. Ik weet wat mij te doen staat: mijn niveau opkrikken en weer aan spelen toekomen."