Kaoru Mitoma is klaar voor de play-offs met Union: "Alles gaat nu gelukkig weer goed"

Kaoru Mitoma heeft zich in de harten van de Unionsupporters gevoetbald dit seizoen. Na zijn enkelblessure was het even zoeken, maar na zijn twee cruciale doelpunten tegen Australië die Japan plaatsten voor het WK is hij weer helemaal terug.

Kaoru Mitoma begon het seizoen als bankzitter bij Union. De Japanse flankaanvaller kon daar wel mee leven: "Dat klopt, maar dat is niet meer dan normaal. Ik viel enkele keren goed in en scoorde ook, waardoor ik mijn plekje in de basiself uiteindelijk toch veroverde. Ik integreerde me ook meer en meer in het team en mijn ploegmaats hielpen me enorm om me hier comfortabel te voelen", legde Mitoma uit aan Het Nieuwsblad. Het kantelpunt was de wedstrijd tegen Seraing die hij in zijn eentje volledig omgooide: "We stonden toen 0-2 achter met tien man, maar ik maakte nog een hattrick. Het gaf mij een enorme vertrouwensboost, want het was voor het eerst in mijn professionele carrière dat ik een drieklapper kon realiseren. Het zorgde voor enorm veel adrenaline, want de sfeer in het stadion na die goals was fantastisch”.

In de winterstop liep Kaoru Mitoma een enkelblessure op. Het zag er even niet al te goed uit voor de Japanner. "Ik had wel nog wat tijd om te rusten, maar mijn blessure leek erger dan ik zelf had gedacht. Ik twijfelde of ik mijn oude niveau nog zou halen, want mijn herstel duurde langer dan gehoopt. Maar alles gaat nu gelukkig weer goed”, verzekerde de Japanner aan Het Nieuwsblad. Of Mitoma nog lang in België zal voetballen valt af te wachten. "Dat hangt van Brighton af, want daar loopt mijn contract. Ik onderhoud contacten met hen en ik hoor hen na al mijn wedstrijden. Toen ik geblesseerd raakte, vroegen ze me ook hoe het met me ging. Het is hoe dan ook een droom om in de Premier League te spelen, al ligt het niveau daar enorm hoog", besloot de flankaanvaller.