Gaëtan Coucke na zijn sterk seizoen bij Mechelen: "Ik voel me klaar voor een buitenlands avontuur"

Gaëtan Coucke was met zijn gestopte penalty de grote held bij Mechelen. Dankzij de 3-2 overwinning tegen Kortrijk zijn de 'kakkers' nu zeker van de Europe Play-Offs. De doelman van Mechelen vertelt in de Gazet van Antwerpen dat hij op een goed seizoen terugblikt.

Mechelen en Coucke blikken nu met veel goesting vooruit op Play-Off 2 en misschien Europees voetbal. "Alleen maar deelnemen is niet goed genoeg. We willen ook echt iets bereiken en zo hoog mogelijk eindigen. Daarvoor moeten we wel minder doelpunten slikken, vooral dan op stilstaande fases. Daar wordt hard aan gewerkt. Ik besef dat ik daarin meer progressie kan maken", verklaart de doelman.

De 23-jarige Coucke is niet op de hoogte van de interesse van West Ham, Torino en Reims. "Mooi lijstje! Zeker clubs die ik in overweging zou nemen als ze met een concreet voorstel komen. Ik heb ook nog een optie in mijn contract hier die Mechelen eenzijdig kan lichten. In dat geval zit ik hier nog twee extra jaren. Maar van KV heb ik voorlopig nog niets gehoord", besluit Coucke.

De doelman van Mechelen voelt zich klaar voor een nieuw avontuur. "Het buitenland is altijd al een droom geweest. En ik voel me klaar voor die volgende stap, maar op zich zit ik nog goed in Mechelen. Als er een interessante aanbieding komt van een mooie club, dan zal ik dat zeker bekijken, Europees voetbal of niet", beweert de jonge doelman.