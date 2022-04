Luka Elsner wil nog eens scoren dit seizoen: "Zonder motivatie zal het snel azijn worden

Zondagavond speelt Standard op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League tegen STVV. Daarna zit het seizoen er zeker op na een annus horibilis voor de Rouches.

Standard is op dit moment amper dertiende in het klassement en heeft niets meer te winnen of te verliezen in dit kampioenschap.

"Het is een belangrijke wedstrijd voor STVV en wij willen nog eens een goed resultaat op verplaatsing halen", aldus coach Luka Elsner voor de slotwedstrijd.

Goede noot

"We willen eindigen met een goede noot en een overwinning en we kunnen nog een plaats stijgen in het klassement."

"Zonder motivatie bij ons tegen een hypergemotiveerd STVV zal het snel in azijn veranderen", aldus nog coach Elsner.